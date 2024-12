M5s: Conte, 'non scimmiotteremo altri partiti e contrasteremo degenerazione partitica'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non scimmiotteremo mai gli altri partiti. Non saremo mai come gli altri partiti. Non risolveremo mai la nostra questione territoriale accogliendo i signori delle tessere, che spostano voti da una lista all'altra. Noi non saremo mai quella roba lì. Portere...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Non scimmiotteremo mai gli altri partiti. Non saremo mai come gli altri partiti. Non risolveremo mai la nostra questione territoriale accogliendo i signori delle tessere, che spostano voti da una lista all'altra. Noi non saremo mai quella roba lì. Porteremo avanti l'etica pubblica, contrastando questo sistema dei signori delle tessere e contrastando la degenerazione partitica, quella di cui parlava Berlinguer". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sulla sua pagina Facebook.