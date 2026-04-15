De Jesus (co-ceo Dr. Finanza): "Con le nostre 'cliniche' aiuteremo le famiglie italiane"

(Adnkronos) - "Abbiamo la necessità di supportare in modo importante molti clienti allo stesso tempo -afferma Vanda De Jesus, co-ceo di Dr. Finanza, a margine della presentazione del lancio italiano della fintech portoghese-. Ora, il processo di stipula di un mutuo è complesso perché richiede mo...

(Adnkronos) – “Abbiamo la necessità di supportare in modo importante molti clienti allo stesso tempo -afferma Vanda De Jesus, co-ceo di Dr. Finanza, a margine della presentazione del lancio italiano della fintech portoghese-. Ora, il processo di stipula di un mutuo è complesso perché richiede molti documenti, molte informazioni. Quindi è necessaria molta tecnologia a supporto di tutti i processi e le interconnessioni con le Api e le banche stesse, per rendere l’attività molto più agevole per tutte le parti.

La tecnologia è fondamentale. Quello che abbiamo fatto è stato creare una piattaforma chiamata Clinica, proprio come nel caso del medico, che supporta il processo in ogni passaggio da quando il cliente entra nel nostro sistema”.

“Ciò che però ci distingue davvero -aggiunge De Jesus- è che, pur avendo la struttura della piattaforma, che semplifica enormemente il processo, dalla lettura dei documenti all’interazione con il cliente, abbiamo anche sviluppato un’interfaccia molto personale grazie a quelli che chiamiamo i ‘dottori’, ovvero i nostri consulenti che interagiscono con il cliente in base alla piattaforma.

Il cliente dispone inoltre di un’applicazione web tramite la quale può monitorare costantemente l’andamento del suo processo; inoltre, il collegamento con le banche è molto snello, il che rende il processo decisionale molto facile e veloce. Credo che in Italia, come in Portogallo, il mercato immobiliare richieda decisioni rapide, altrimenti si rischia di perdere l’opportunità di acquistare, ad esempio, la casa dei propri sogni: ciò significa che a volte il tempo impiegato per ottenere il mutuo diventi un fattore molto importante, e noi contribuiamo a ridurre questo lasso di tempo”.

“In Portogallo siamo stati il primo vero digital player a effettuare ogni elaborazione in digitale.

Quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni in Portogallo, per certi versi in controtendenza rispetto al resto del mercato, è stato aprire store anche con un modello di franchising. Ciò che stiamo compiendo in Italia, partendo da quanto fatto in Portogallo, è in modalità digitale. E questo perché sappiamo già che si tratta di un modo molto semplice per aiutare in modo importante le persone”, conclude.

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