Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Siamo alle meschinità più bieche: si è parlato di opacità sul meccanismo di certificazione" del voto. "Queste denigrazioni sono infamanti: questa piattaforma non è come Rousseau. Sky vote ha tutte le certificazioni necessa...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Siamo alle meschinità più bieche: si è parlato di opacità sul meccanismo di certificazione" del voto. "Queste denigrazioni sono infamanti: questa piattaforma non è come Rousseau. Sky vote ha tutte le certificazioni necessarie, è una società leader" nel suo campo. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sulla sua pagina Facebook.

"Io l'onore di questa comunità lo difenderò con le unghie e con i denti", aggiunge Conte.