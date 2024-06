M5S: Gasparri, 'Grillo contro ogni costo politica, salvo i 300mila euro che si fa dare'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Mi pare che Grillo, ridendo, dica la verità ed abbia liquidato Conte. Del resto l'incontro più importante che Grillo ha avuto a Roma, nei giorni scorsi, è stato quello con il tesoriere del movimento grillino. Con il quale probabilmente avrà concordato la conferma del suo compenso personale di 300 mila euro l'anno. Perché Grillo è stato fondatore, ma è anche fruitore del movimento grillino. E al compenso ci tiene. Forse con Conte non saranno stati d'accordo su questo punto e allora si è creata tensione. Perché Grillo è contro ogni finanziamento pubblico alla politica, è contro ogni costo della politica, salvo i 300mila euro che dal movimento grillino si fa dare annualmente. Grillo predica bene, ma razzola male. Anzi razzola per un valore di 300 mila euro di soldi che sono ovviamente dei cittadini e finiscono a lui. Non si sa per quali meriti". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri