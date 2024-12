M5S: Grillo, 'partitino progressista, giochini da DC di 20 anni fa'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il Movimento 5 stelle "si è trasformato in un partitino progressista con questi giochetti che non faceva neanche la Democrazia cristiana vent'anni fa: io ti appoggio il candidato Pd alle regionali in Liguria e in Emilia e tu mi appoggi il 'caggiaf&agr...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Il Movimento 5 stelle "si è trasformato in un partitino progressista con questi giochetti che non faceva neanche la Democrazia cristiana vent'anni fa: io ti appoggio il candidato Pd alle regionali in Liguria e in Emilia e tu mi appoggi il 'caggiafà' con l'autobus in Campania. Questi giochetti che voi non appoggiate hanno trasformato questo partitino in niente". Lo dice Beppe Grillo nel suo video messaggio.

"Non c'è più niente – aggiunge -, ma vedere questo simbolo che ha rappresentato sudore, cuore, coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio".