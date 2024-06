M5S: procura chiede archiviazione per Beppe Grillo e Onorato per traffico influenze (2)

M5S: procura chiede archiviazione per Beppe Grillo e Onorato per traffico inf...

M5S: procura chiede archiviazione per Beppe Grillo e Onorato per traffico inf...

(Adnkronos) – La scelta della procura, che arriva a oltre un anno dalla chiusura dell'indagine, sarebbe legata a "valutazioni giurisprudenziali" con parametri molto stringenti per qualificare il reato ipotizzato. Nel gennaio del 2022, i titolari dell'indagine avevano emesso un decreto di perquisizione per il sospetto che il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo avesse ricevuto da Vincenzo Onorato, ideatore della società Moby, "richieste di interventi in favore di Moby spa che Grillo ha veicolato a parlamentari in carica a quel movimento politico, trasferendo quindi al privato le risposte della parte politica o i contatti diretti con quest'ultima".

"L'entità degli importi versati o promessi da Onorato, le relazioni effettivamente esistenti ed utilizzate da Giuseppe Grillo su espresse richieste di Onorato nell'interesse del gruppo Moby, con pubblici ufficiali" facevano ritenere "illecita la mediazione operata da Grillo in quanto ufficializzata ad orientare l'azione pubblica dei pubblici ufficiali (politici, ndr) in senso favorevole agli interessi del gruppo Moby" scrivevano i magistrati, i pm Cristiana Roveda e Maurizio Romanelli, quest'ultimo oggi in forma alla procura di Lodi. Oggi a 15 mesi dalla chiusura arriva la richiesta di archiviazione che ora dovrà essere valutata da un gip.