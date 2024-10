M5s: Toninelli a Taverna, 'mente, ha più responsabilità di Conte per cambiamento'**

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Io ieri ho fatto un video in cui raccontavo la realtà delle cose, ovvero che in Liguria il Movimento 5 stelle non c'era perché c'erano i candidati scelti da Conte e checché ne dica Paola Taverna, che mente spudoratamente, non ci sono s...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Io ieri ho fatto un video in cui raccontavo la realtà delle cose, ovvero che in Liguria il Movimento 5 stelle non c'era perché c'erano i candidati scelti da Conte e checché ne dica Paola Taverna, che mente spudoratamente, non ci sono state autocandidature tra gli iscritti, non ci sono state votazioni dei singolo candidati, ma è stato creato un listino bloccato da qualcuno nelle stanze segrete o direttamente Conte o delegato da lui, ed è stato fatto un mero voto di ratifica, nulla a che vedere con il metodo del Movimento 5 stelle". Lo dice Danilo Toninelli, membro del Collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle ed ex ministro dei Trasporti, nella sua consueta diretta su Facebook con Radio Cusano Campus.

"Evidentemente – continua -, lei si sarà sentita tirata in ballo perché sarà stata una delle attrici protagoniste di questo disastro e ha fatto un video di controreplica. In questo video c'è tutta l'essenza del disastro e del fallimento del Movimento 5 stelle. Taverna ha una responsabilità maggiore rispetto a Conte, perché Conte arriva nel Movimento venendo da fuori, non l'ha mai votato, non si è mai iscritto, non lo capisce, e ha pensato di portare il suo modo di essere un po' piddino e democristiano dentro un qualcosa di straordinariamente rivoluzionario, mentre lei era antropologicamente compatibile con il M5s, ma a un certo punto le è stato sul ca..o questo modo di fare, essere movimentista, grillino, lei cambia idea. Evidentemente l'obiettivo finale era il terzo mandato".