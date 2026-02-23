Mafia: Braga, 'relazione La Torre-Terranova denunciava rapporti Stato-politica'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Oggi presentiamo la Relazione di minoranza del 1976, redatta da Pio La Torre insieme al giudice Cesare Terranova. Questo documento, riconosciuto per il suo valore storico, politico e giudiziario, denunciava il rapporto tra sistema mafioso e apparato statale e politic...

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Oggi presentiamo la Relazione di minoranza del 1976, redatta da Pio La Torre insieme al giudice Cesare Terranova. Questo documento, riconosciuto per il suo valore storico, politico e giudiziario, denunciava il rapporto tra sistema mafioso e apparato statale e politico, criticando le omissioni della Relazione di maggioranza". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, al convegno '1976–2026: 50 anni dalla relazione che ha cambiato l’antimafia'.

"La relazione conteneva anche le premesse della proposta di legge sul reato di associazione mafiosa, approvata nel 1982 come Legge Rognoni-La Torre, pietra miliare dell’antimafia italiana, modello anche per legislazioni straniere. Resta per noi fonte di ispirazione non solo per promuovere iniziative legislative di contrasto alla mafia, ma anche per richiamare il Governo alle sue responsabilità, di fronte a un contesto in cui controlli e strumenti di prevenzione rischiano di essere indeboliti".

"Il nostro impegno parlamentare e amministrativo mira a garantire a tutte e a tutti le libertà fondamentali, a rendere il Paese più giusto, sicuro e libero dallo sfruttamento, specialmente nelle aree di maggiore fragilità dove le mafie cercano di sostituirsi allo Stato. La lezione di Pio La Torre rimane oggi più viva e necessaria che mai".