Mafia: Cracolici (Atimafia Ars), 'in venti per cento comuni catanesi infiltrazioni o accessi atti'**

**Mafia: Cracolici (Atimafia Ars), 'in venti per cento comuni catanesi i...

Catania, 13 mar. (Adnkronos) - "Oltre il 20 per cento dei comuni del catanese sono coinvolti in fatti di infiltrazioni, è un dato di fatto. Comuni sciolti per mafia, o per cui è stato deciso l'accesso. O per il quale verrà chiesto ei prossimi giorni, come a Ramacca&quo...