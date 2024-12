Paziente dall’Africa con sintomi della malattia misteriosa del Congo: è guarito

Un uomo è stato ricoverato e successivamente dimesso dall’ospedale di Lucca dopo aver presentato sintomi influenzali simili alla malattia che sta colpendo una regione del Congo. L’informazione è stata resa nota da Maria Rosaria Campitiello, Capo del dipartimento della prevenzione del ministero della Salute.

Il paziente è stato ricoverato dal 22 novembre al 3 dicembre presso l’ospedale San Luca di Lucca e, una volta guarito, è stato dimesso. Questa mattina l’ospedale di Lucca ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanità che sta monitorando la situazione. Il ministero sta effettuando gli opportuni accertamenti e i campioni prelevati saranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. “L’uomo tornato a Lucca lavora in Congo a una distanza di 700 km dalla zona in cui si è verificato il focolaio. Era stato ricoverato con febbre e anemia, ma ora sta bene. Solo per precauzione è stato richiamato per ulteriori accertamenti, ma non c’è attualmente alcun pericolo di contagio”. Queste sono le parole di Spartaco Sani, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale San Luca di Lucca dove il paziente è stato ricoverato. “Il Ministero sta procedendo con i dovuti accertamenti e i campioni prelevati verranno prontamente analizzati dall’Istituto Superiore della Sanità”.