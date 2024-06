Malore per un camionista: morto mentre mangiava noccioline

Tragedia in un autogrill lungo l'A28, nei pressi dello svincolo per Portogruaro: un camionista è morto per un malore mentre mangiava noccioline.

Un camionista di 49 anni di nome Labinjan Sasa, è morto per un malore che lo ha colto mentre stava mangiando noccioline in un autogrill. La tragedia è avvenuta venerdì 7 giugno intorno a mezzogiorno, lungo l’A28.

Camionista morto per un malore

Labinjan Sasa, camionista di 49 anni, è morto per un malore mentre stava mangiando delle noccioline. Il dramma è avvenuto in un autogrill dell’A28, nel territorio di Gruaro, nei pressi dello svincolo per Portogruaro.

L’uomo stava facendo una pausa ma la sosta si è trasformata in tragedia. Il 49enne di Pola, padre di tre figli, è morto soffocato e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Dopo aver trascorso molto tempo alla guida del camion, l’uomo aveva deciso di fermarsi per il pranzo. Così si è recato nella stazione di servizio Gruaro Sud ma all’improvviso, da quando ricostruito finora, è stato colto da un malore mentre mangiava delle noccioline.

Camionista morto a Gruaro, l’intervento dei soccorsi

Il 49enne lavorava per una ditta di Trieste. Dopo il soffocamento ha perso i sensi e subito il personale dell’autogrill è intervenuto insieme ad alcuni colleghi dell’uomo.

È partita la chiamata ai soccorsi e sul posto è giunto il personale sanitario del 118 insieme agli uomini della polizia autostradale di Pordenone.

Purtroppo, nonostante la tempestività negli interventi, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sono stati fatti vari tentativi di rianimazione, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma il camionista purtroppo non si è più ripreso.

Dopo la conferma del decesso, la salma è stata portata nell’obitorio di Portogruaro e in questi giorni verrà restituita alla famiglia.