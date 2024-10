L’Italia, soprattutto nelle sue regioni del Centro, è sommersa dall’acqua. Il maltempo non accenna a mollare la presa non solo in Emilia Romagna, ma anche in Toscana, come testimonia quanto accaduto a Pisa nel cuore della notte fra ieri e oggi.

Pisa, il maltempo fa esondare i torrenti: l’alluvione

Mentre Bologna è ancora alle prese con i guai dovuti al maltempo dei giorni scorsi, nelle ultime ore, un’altra importante città italiana ha dovuto iniziare a fare i conti con un’alluvione. Nel corso della nottata tra il 25 e il 26 ottobre, infatti, una quindicina di torrenti nella città di Pisa sono esondati. Tantissima acqua si è riversata fra le strade, causando enormi disagi per i residenti. I comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, tutti siti nel pisano, sono stati i paesi più colpiti.

Pisa, il maltempo fa esondare i torrenti: salvate 15 persone

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte e i loro molteplici interventi si sono rivelati decisivi per salvare le vite di 15 persone. I caschi rossi hanno recuperato uomini e donne dai tetti delle case e delle automobili delle aree più colpite. Fortunatamente, non sono state registrate vittime.