Una nuova fase di maltempo è attesa sull’Italia nel weekend: non mancheranno temporali intensi e locali nubifragi.

Maltempo nel weekend

Il Paese si presenta attualmente spaccato in due. Mentre le regioni del Sud godono di un clima prevalentemente tranquillo e soleggiato, il Centro e gran parte del Nord continuano a subire l’influenza di un flusso umido e instabile proveniente dall’Atlantico.

Nelle prossime ore, questa instabilità sarà accentuata dall’arrivo di un vortice ciclonico in avvicinamento alla Penisola Iberica. La perturbazione associata continuerà a interessare le regioni del Nord-Ovest almeno fino a domenica, provocando abbondanti precipitazioni in Piemonte e forti temporali, anche persistenti, in Liguria.

La preoccupazione è alta: alcune zone del Nord e del Centro sono ancora sotto stretta osservazione a causa del livello di numerosi dei principali corsi d’acqua come in alcune zone del Veneto, dell’Emilia Romagna, della Liguria e della Toscana.

Maltempo nel weekend: le previsioni

Nelle prossime ore sono previsti intensi rovesci e temporali in Piemonte e in Liguria, ma anche in Sardegna e più marginalmente in Toscana. Nel resto d’Italia, la situazione si mantiene stabile grazie all’influenza di un’area di alta pressione, che sta bloccando la perturbazione sui settori occidentali del Paese.

Le previsioni per la prossima settimana

Tralasciando la zona Nord-Ovest, da domenica è atteso il ritorno del bel tempo. Dal Centro Meteo Italiano viene confermata una rimonta dell’alta pressione, la quale dovrebbe portare tempo più asciutto fino alla festa di Ognissanti.