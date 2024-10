L'Emilia Romagna è ancora in allerta meteo così come Toscana, Liguria e Veneto: molte le scuole chiuse

L’Emilia Romagna nuovamente nella morsa del maltempo. Verrà infatti interessata, insieme ad altre tre regioni del Nord Italia, da una nuova perturbazione atlantica in arrivo nelle prossime ore, in merito alla quale è stata diramata dalla Protezione Civile l’allerta meteo arancione. Si prevedono infatti temporali e rovesci di forte intensità sull’Emilia ma anche in Toscana, Liguria e Veneto, associati a intense raffiche di vento ed attività elettrica frequente.

Allerta maltempo arancione in Emilia e in altre tre giorni

L’Emilia, che sta cercando di rialzarsi dopo l’ennesima alluvione che ha interessato diverse località compresa Bologna, si trova dunque a dover fare i conti con altre pioggie che potrebbero mettere a dura prova i torrenti ed i terreni già saturi di acqua. In previsione dell’ondata di maltempo ed in virtù dell’allerta meteo per rischio idrogeologico, è stata disposta la chiusura delle scuole a Bologna e nel Livornese.

Nella città emiliana non apriranno asili nido e scuole di ogni ordine e grado; per quanto riguarda le aziende sono state invitate quando possibile a favorire lo smart working. Anche la partita tra Bologna e Milan prevista per sabato alle 18 è stata annullata, come confermato dal primo cittadino Matteo Lepore.

Allerta meteo arancione e gialla: quali scuole saranno chiuse

Le scuole rimarranno chiuse anche in alcuni comuni dell’isola d’Elba ovvero a Portoferraio, Marciana Marina, Campo nell’Elba e Porto Azzurro, per i quali sono state emesse specifiche ordinanze da parte dei rispettivi sindaci. Oltre alle scuole chiuderanno anche cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici. La sospensione dell’attività didattica riguarderà anche il comune di Rosignano Marittimo.

Le aree relative all’allerta arancione sono quelle della Liguria orientale, del Veneto sud-occidentale e di buona parte di Toscana ed Emilia-Romagna. L’allerta sarà gialla sulle restanti zone dell’Emilia e sulla Liguria occidentale, su Umbria e parti della Toscana, sulla Lombardia sud-orientale e su vari settori del Veneto. L’avviso di allerta arancione è previsto, per via del transito della piena del Po con particolare attenzione alla zona del Delta, fino alle 14 di domani.