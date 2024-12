Una tempesta inaspettata

Roma è stata colpita da un violento nubifragio che ha messo in ginocchio la città, causando disagi significativi alla circolazione e ai trasporti pubblici. Le strade principali sono state invase dall’acqua, rendendo difficile la mobilità per i cittadini. Le autorità locali hanno segnalato che molte arterie stradali sono allagate, in particolare nell’area sud della Capitale, creando un quadro di caos e confusione.

Incidenti e trasporti in crisi

Oltre alle strade allagate, si sono verificati anche numerosi incidenti stradali. Le auto sono rimaste bloccate in diverse zone, in particolare nel centro storico, dove il traffico è diventato insostenibile. I passeggeri dei mezzi pubblici, già in difficoltà a causa di uno sciopero, hanno vissuto un’odissea. La situazione è particolarmente critica tra il Colosseo e il Circo Massimo, dove il maltempo ha reso impossibile il passaggio.

Disagi anche per i voli aerei

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sui voli aerei. Un Boeing 777 della Emirates, in arrivo a Roma, è stato costretto a deviare su Ciampino a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I passeggeri hanno descritto l’atterraggio come un’esperienza da incubo, con forti turbolenze che hanno causato malessere a molti. Attualmente, il volo è in attesa di rifornimento per poter tornare a Fiumicino e completare il viaggio verso il Leonardo da Vinci.