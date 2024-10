Maltempo: Braga, 'ennesima commissione inchiesta, ennesima poltrona e niente fondi'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Ecco l’ennesima commissione d’inchiesta: stavolta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, l’ennesima postazione per pagare pegno a qualche gruppo minore della maggioranza. Certo non li ha mossi la necessità di rispondere a mezza Italia sott’acqua proprio in queste ore, visto che anche nella prossima legge di bilancio vengono tagliate risorse per mettere in sicurezza il territorio. Per dire quanto gli sia a cuore il tema, scambiano il Piano straordinario per la difesa del suolo con il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici: insomma confondono gli effetti con le cause. E intanto mezzo paese è sott’acqua e loro tagliano fondi e aumentano poltrone". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.