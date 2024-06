Maltempo: Conte, 'apriamo occhi su cambiamenti climatici, pronti a collaborare su aiuti'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Le immagini che giungono dal Nord, dalle Valle d’Aosta e dal Piemonte, sono agghiaccianti. Esprimo la solidarietà mia e del Movimento 5Stelle alle popolazioni colpite da queste catastrofi e ringrazio i soccorritori coinvolti nella messa in sicurezza dei cittadini". Lo scrive su X il presidente M5S, Giuseppe Conte.

"Ci riscopriamo di nuovo fragili di fronte a eventi meteorologici di questa portata e, in più in generale, alla sfida enorme della lotta ai cambiamenti climatici, con una parte del Paese devastato dal maltempo e l'altra colpita dalla siccità mentre qualcuno continua a negare il problema. Apriamo tutti gli occhi. Siamo pronti -assicura l'ex premier- a collaborare in Parlamento per tutti gli aiuti e le misure necessarie".