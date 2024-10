Maltempo e nubifragi colpiscono anche il sud Italia: le previsioni per il weekend

Il maltempo che attualmente sta interessando le regioni del centro-nord Italia si prepara a colpire anche il sud nel corso del weekend.

Maltempo e nubifragi nel sud Italia: cosa ci riservano le previsioni per il weekend

Un vortice perturbato si muoverà dal Mediterraneo centro-occidentale verso le isole maggiori, portando piogge anche in aree che fino ad ora hanno sofferto la siccità, come Sicilia, Calabria e Basilicata, oltre a Puglia. In queste regioni, si prevedono fenomeni meteorologici localmente intensi, con rischio di nubifragi e situazioni critiche dal punto di vista idrogeologico, specialmente lungo il versante ionico della Sicilia e della Calabria, dove i totali di pioggia potrebbero raggiungere i 200-300 mm.

Il maltempo non risparmierà il resto dell’Italia, specialmente nella giornata di sabato, anche se con minore intensità. Le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare nella giornata di domenica sia al Centro-Nord sia in alcune zone del Sud.

Per quanto riguarda il meteo di sabato, si prevede che al Nord ci saranno piogge e rovesci estesi, in particolare in Triveneto ed Emilia Romagna, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento in Friuli Venezia Giulia. Al Centro, il tempo sarà perturbato con piogge diffuse, mentre al Sud il maltempo si intensificherà rapidamente, con precipitazioni forti soprattutto su ovest Sicilia e Calabria ionica. La serata porterà un’attenuazione delle piogge in Puglia, mentre in Sardegna il tempo sarà variabile con piogge più frequenti sul versante tirrenico. La temperatura generale sarà in diminuzione.