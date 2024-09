Una ragazza ha consumato cannabis ed è attualmente in stato di coma indotto da farmaci.

Una bambina di due anni è in coma indotto all'ospedale Annunziata di Cosenza a seguito del consumo di marijuana. I motivi dell'accaduto sono al vaglio della Squadra mobile. Dopo aver notato che la figlia non reagiva più, i genitori l'hanno portata in ospedale dove è stato immediatamente allertata la polizia. Son stati condotti test tossicologici e la polizia ha perquisito l'abitazione. Il padre, con un passato penale, è agli arresti domiciliari.

