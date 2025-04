Maltempo: Fratoianni, 'la vera emergenza sicurezza è climatica'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Ancora una volta, una perturbazione sta provocando danni e disagi alla popolazione e al sempre più fragile territorio del nostro Paese. Un bollettino che finora per fortuna non ha segnato la perdita di vite umane ma che ci dice comunque che non si può ...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Ancora una volta, una perturbazione sta provocando danni e disagi alla popolazione e al sempre più fragile territorio del nostro Paese. Un bollettino che finora per fortuna non ha segnato la perdita di vite umane ma che ci dice comunque che non si può più far finta di niente di questi fenomeni estremi sempre più frequenti e devastanti". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"I climafreghisti che stanno al Governo -prosegue il leader di Si- non possono continuare a inondare la agenzie di stampa dei loro comunicati grondanti di preoccupazione retorica per l’emergenza venutasi a creare quando poi negli altri giorni pensano solo a favorire le energie fossili, o a immaginare strampalate grandi opere, o a tagliare le risorse per curare il territorio. I Salvini, i Piantedosi, i Pichetto Fratin dovrebbero comprendere una buona volta che al di là della propaganda c’è la realtà: la vera emergenza sicurezza -conclude Fratoianni- a cui rispondere con prevenzione, risorse e misure adeguate in Italia si chiama emergenza climatica".