Maltempo in arrivo: freddo intenso e neve in tutta Italia

Un cambiamento climatico drastico

Negli ultimi giorni, l’Italia si prepara ad affrontare un cambiamento climatico drastico, con l’arrivo di una massa d’aria artica proveniente dalla Scandinavia. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di <a href=" il maltempo si manifesterà con un forte abbassamento delle temperature, che potrebbero scendere anche di 10-12°C in alcune regioni. Questo fenomeno è previsto a partire da oggi e durerà per almeno tre giorni, portando con sé vento, mareggiate e nevicate.

Temperature in picchiata e mareggiate

Le temperature subiranno un crollo significativo, con minime che potrebbero scendere fino a -5°C in Pianura Padana e -1°C in alcune aree del Centro Italia. Al Sud, si passerà da massime di 22-24°C a valori intorno ai 13-16°C. Inoltre, le condizioni ventose interesseranno tutta la penisola, con venti di Libeccio, Maestrale e Foehn che renderanno il clima ancora più rigido. Le mareggiate saranno diffuse lungo le coste occidentali, con onde che potrebbero raggiungere i 7 metri, specialmente davanti alla Toscana.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un maltempo persistente. Venerdì mattina, i bacini occidentali registreranno onde oltre i 4 metri, con picchi di 5 dal Mar di Sardegna al Tirreno. Le piogge si intensificheranno, con rovesci a tratti intensi nelle zone tirreniche e sulla Sardegna. Al contrario, il tempo sarà asciutto in altre aree, ma non mancheranno nevicate copiose sulle Alpi di confine, in Valle d’Aosta e Piemonte. Torino e le alte pianure del Veneto potrebbero vedere fiocchi di neve, mentre a Milano si prevede nevischio misto a pioggia.

Gelate in arrivo

Dopo le nevicate, il freddo intenso porterà anche gelate. Tedici avverte che al mattino di venerdì e sabato, le temperature potrebbero scendere drasticamente, specialmente al Nord, con forti escursioni sottozero. Le previsioni meteo indicano un miglioramento a partire da sabato, ma con intense gelate al mattino che potrebbero rendere le strade pericolose. Gli automobilisti e i pedoni sono avvisati di prestare attenzione e di adottare le necessarie precauzioni.