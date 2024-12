Maltempo in arrivo: neve e freddo in Italia fino a Natale

Precipitazioni diffuse e nevose

Fino a Natale, sette regioni italiane saranno interessate da precipitazioni diffuse, con nevicate a quote relativamente basse, a partire dai 300-500 metri. La fascia adriatica centrale, che comprende Marche, Abruzzo e Molise, sarà la più colpita, con nevicate abbondanti anche in collina. Le previsioni indicano che la neve non risparmierà nemmeno Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove le precipitazioni si presenteranno sotto forma di neve a quote collinari.

Il picco del maltempo durante le festività

Il picco della nuova ondata di maltempo è atteso proprio durante la vigilia di Natale, quando le precipitazioni raggiungeranno la loro intensità massima. Il giorno di Natale, tuttavia, si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni, che potrebbero cessare quasi del tutto. Mentre le regioni colpite dal maltempo si preparano a fronteggiare la neve, il resto d’Italia godrà di un clima sereno e terso, grazie all’alta pressione delle Azzorre.

Vento e temperature in calo

Oltre alle nevicate, è importante prestare attenzione a due fattori significativi: il vento e le temperature. La ventilazione sarà sostenuta dai quadranti settentrionali, con il Grecale e la Tramontana che soffieranno a velocità superiori ai 50-60 km/h, causando mareggiate con onde alte fino a 3-4 metri. Le temperature, nel frattempo, subiranno un abbassamento notevole. Al Centro-Sud, le massime diurne non supereranno gli 8-11°C, mentre al Nord si registreranno gelate notturne con valori che potranno scendere fino a -4°C in pianura e fino a -16/-18°C a circa 2000 metri di altezza.

Gelate e freddo intenso

Il 25 dicembre, gran parte del Nord Italia sarà avvolta da intense gelate, con temperature che potranno scendere fino a -4°C anche in pianura. Gelate sono attese anche in città come Firenze, Perugia e Roma. Il freddo persisterà anche nella giornata di Santo Stefano, giovedì 26, e si prevede che continui almeno fino all’ultimo weekend del 2024. Gli italiani si preparano quindi a festeggiare il Natale con un clima invernale rigido, che richiederà attenzione e precauzioni.