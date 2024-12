Maltempo in Italia: allerta meteo per Emilia-Romagna e regioni meridionali

Un sistema perturbato in arrivo

Un sistema perturbato di origine atlantica sta influenzando il clima in Italia, portando condizioni meteorologiche avverse, in particolare nelle regioni dell’Emilia-Romagna e nel centro-sud del Paese. Le previsioni indicano un persistere di tempo perturbato, con forti venti e nevicate localizzate sui settori appenninici. Le autorità meteorologiche avvertono che le precipitazioni, da sparse a diffuse, interesseranno principalmente l’Emilia-Romagna, la Campania, la Basilicata e la Calabria, con un focus particolare sui settori tirrenici meridionali.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo avviso integra e amplia quello diramato nei giorni precedenti, evidenziando la gravità della situazione. Le precipitazioni attese potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come riportato nel bollettino nazionale di criticità consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile. È fondamentale che le autorità locali attivino i sistemi di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini.

Previsioni per il 9 dicembre

Le previsioni per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre, indicano un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento che potrebbero superare i limiti di sicurezza. Le autorità hanno già emesso un’allerta arancione per alcune zone dell’Emilia-Romagna e della Calabria, mentre un’allerta gialla è stata estesa ad altre aree, inclusi Umbria, Lazio, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.