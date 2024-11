Maltempo in Italia: allerta per vento e mareggiate in diverse regioni

Una tempesta in arrivo

Questa mattina, l’Italia è stata investita da una violenta ondata di maltempo, che si prevede durerà per tre giorni. Le previsioni indicano forti venti e mareggiate, seguiti da un brusco abbassamento delle temperature e neve fino a bassa quota. L’origine di questo fenomeno è attribuibile a una massa d’aria artica proveniente dalla Scandinavia, che ha già iniziato a manifestare i suoi effetti in diverse regioni, in particolare in Liguria.

Liguria sotto attacco

La Liguria è stata colpita da una mareggiata intensa che ha interessato l’area portuale di Sestri Levante. Durante la notte, le onde hanno raggiunto altezze impressionanti, causando l’affondamento di un peschereccio e il capovolgimento di un altro. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni a strutture locali, come una discoteca e un ristorante, sono significativi. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha diramato un avviso meteo, avvertendo che le onde potrebbero raggiungere i sette metri al largo. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono stati mobilitati per gestire la situazione e garantire la sicurezza della popolazione.

Situazione critica in Toscana

La Toscana non è immune da questa tempesta. Raffiche di vento hanno superato i 115 km/h, con onde che hanno raggiunto i sette metri di altezza. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha avvertito della possibilità di venti forti sull’arcipelago e sul litorale centrale. A Livorno, le attività portuali sono state sospese e i collegamenti con le isole sono stati interrotti. La Protezione civile ha chiuso i parchi pubblici e alcuni tratti di lungomare a causa dell’accumulo di detriti. Anche in provincia di Firenze, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per alberi caduti e altri pericoli legati al maltempo.

Allerta in altre regioni

Le Marche e la Campania stanno affrontando situazioni simili. Nelle Marche, oltre cento interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti e rami pericolanti. La regione ha emesso un’allerta meteo arancione per venti che potrebbero raggiungere la forza di una tempesta. In Campania, i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli sono stati gravemente compromessi, con cancellazioni e ritardi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Anche l’Alto Adige ha visto la prima neve della stagione, con temperature in calo previste nei prossimi giorni.

Prospettive future

Nei prossimi giorni, l’Italia continuerà a essere interessata da venti forti e temperature in diminuzione. Le previsioni indicano un abbassamento delle temperature di 10-12°C, con minime che potrebbero scendere fino a -5°C in Pianura Padana. La situazione rimane critica e le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evoluzione del maltempo per garantire la sicurezza dei cittadini. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e prestare attenzione agli avvisi meteo per affrontare al meglio questa emergenza.