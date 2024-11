Maltempo in Italia: emergenza e interventi da Nord a Sud

Una tempesta che ha colpito l’Italia

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata investita da una violenta ondata di maltempo che ha causato notevoli disagi e danni in tutto il Paese. Dalla Valtellina alla Calabria, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in centinaia di situazioni critiche. Le nevicate abbondanti in Lombardia hanno portato alla chiusura di diversi passi alpini, rendendo difficile la circolazione stradale e creando preoccupazioni per la sicurezza degli automobilisti.

Interventi e evacuazioni in Toscana

In Toscana, la situazione è particolarmente grave. Ventidue persone sono state evacuate da due condomini a causa del danneggiamento dei tetti, mentre il sindaco di Fiumicino ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri per le forti raffiche di vento. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi, con un numero significativo di richieste di aiuto provenienti dalla provincia di Livorno, dove il vento ha divelto alberi e cartelloni pubblicitari.

Le Marche e il Molise in difficoltà

Le Marche non sono state risparmiate, con oltre 190 interventi dei vigili del fuoco nella notte. Le province di Macerata e Ancona hanno subito i danni maggiori, con alberi caduti e rami pericolanti che hanno ostacolato la viabilità. Anche in Molise, la protezione civile ha diramato un’allerta gialla a causa dei forti venti, con raffiche che hanno raggiunto i 90 km/h. Gli interventi per rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza le strade sono stati incessanti.

Impatto sui trasporti e sulla viabilità

Il maltempo ha avuto un impatto significativo anche sui trasporti. I traghetti per l’Elba e Capraia hanno subito ritardi e cancellazioni, mentre la linea ferroviaria Faentina ha registrato interruzioni a causa di rami caduti sui binari. Le autorità locali raccomandano massima prudenza negli spostamenti e attenzione alle condizioni meteo, con previsioni di ulteriori piogge e venti forti nelle prossime ore.