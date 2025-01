Le conseguenze delle forti piogge in Sicilia

Il Sud Italia è stato colpito da un’ondata di maltempo senza precedenti, con forti piogge che hanno causato esondazioni e danni ingenti. In Sicilia, le province sono state particolarmente vulnerabili, con eventi drammatici che hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. A Palermo, una palazzina disabitata è crollata, creando disagi nel quartiere di Ballarò, mentre numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento. La situazione è stata aggravata da frane che hanno bloccato le strade provinciali, rendendo difficile la circolazione.

Calabria in allerta: esondazioni e interventi dei vigili del fuoco

La Calabria non è stata risparmiata dalle avverse condizioni meteorologiche. Oltre 500 interventi dei vigili del fuoco sono stati registrati, principalmente per alberi e cartelloni pubblicitari caduti. I fiumi Laverde e Mesima hanno esondato, causando preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, non si sono registrati danni significativi per la popolazione. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre Coldiretti lancia l’allerta per le colture in serra, compromesse dal maltempo.

Danni alle infrastrutture e previsioni future

Le isole Eolie hanno subito danni ingenti, con le strutture portuali gravemente compromesse. A Lipari, la banchina commerciale è stata distrutta, mentre a Vulcano e Filicudi si sono registrati danni significativi. Le previsioni meteo non promettono miglioramenti, con nuovi nubifragi attesi nei prossimi giorni a causa di due cicloni in arrivo. La popolazione è in allerta, temendo ulteriori danni e disagi. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini.