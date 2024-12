Maltempo in Piemonte: neve e rinvii per la Festa dell'Immacolata

Un’Immacolata sotto la neve

La Festa dell’Immacolata in Piemonte si presenta quest’anno con un clima decisamente invernale. Le piogge e i fiocchi di neve hanno imbiancato diverse località, creando un’atmosfera suggestiva ma anche problematiche per la programmazione di eventi. In particolare, la provincia di Alessandria ha registrato temperature basse e condizioni meteorologiche avverse, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 52,2 chilometri orari a Bric Berton di Ponzone e 51,8 a Capanne di Cosola.

Impatto sugli eventi programmati

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare diversi eventi previsti per la giornata. Nel capoluogo alessandrino, lo spettacolo itinerante ‘Musae Novae’, che doveva animare le vie del centro con la parata poetica ‘Crystal Wings’, è stato posticipato a venerdì 13 dicembre. Anche a Valenza, i laboratori per bambini con Babbo Natale e gli Elfi sono stati spostati al Centro Comunale di Cultura, mentre sotto i portici di piazza XXXI Martiri si svolgerà comunque la ‘Pandorata’ con cioccolata calda, ma in forma ridotta.

Previsioni per il pomeriggio e oltre

Le previsioni per il pomeriggio indicano la possibilità di deboli o moderate precipitazioni nevose, in particolare sul basso Piemonte orientale e sull’Appennino. In serata, si prevedono ulteriori deboli precipitazioni su Basso Piemonte Orientale, Alpi Marittime e Liguri. Domani, i settori alpini occidentali saranno ancora interessati da condizioni di maltempo, rendendo necessaria una certa cautela per chi si sposta in queste aree. Le webcam della Protezione Civile hanno già immortalato paesaggi innevati, testimoniando l’arrivo dell’inverno in tutta la sua bellezza e complessità.