Maltempo in Puglia: neve e grandine sorprendono i cittadini

Un risveglio invernale a Bari

La Puglia si è svegliata in un clima invernale, con temperature in picchiata che hanno sorpreso i cittadini. Bari, in particolare, ha visto le sue strade ricoperte da una fitta grandinata, che ha iniziato a sciogliersi con il passare delle ore. Questo fenomeno atmosferico ha creato un’atmosfera quasi magica, con le strade che brillavano sotto i raggi del sole che lentamente riemergevano dalle nubi. La grandine, sebbene inusuale per la stagione, non ha causato particolari disagi alla circolazione stradale, permettendo ai cittadini di riprendere le loro attività quotidiane senza troppi problemi.

Neve nel Foggiano: un evento raro

Nel Foggiano, la situazione è stata ancor più affascinante, con la neve che ha fatto la sua comparsa in diverse località. A Monte Sant’Angelo, situata a circa 800 metri di altitudine sul promontorio del Gargano, i primi fiocchi sono caduti all’alba, imbiancando il paesaggio circostante. Questo evento ha richiamato l’attenzione di molti, poiché la neve è un fenomeno raro in questa parte della Puglia. Anche San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis hanno visto i loro tetti coperti da un sottile strato bianco, creando un’atmosfera incantevole e quasi fiabesca.

Impatto sulle comunità locali

Nonostante la bellezza di questi eventi atmosferici, è importante considerare l’impatto che possono avere sulle comunità locali. I monti dauni settentrionali, ad esempio, hanno visto le loro cime imbiancate, ma la neve non ha creato problemi significativi per la viabilità. Tuttavia, è fondamentale che le autorità locali rimangano vigili e pronte a intervenire in caso di necessità. La sicurezza dei cittadini deve rimanere una priorità, soprattutto quando si verificano condizioni meteorologiche avverse. La Puglia, con il suo clima tipicamente mite, si trova ora a dover affrontare sfide inaspettate, ma la resilienza dei suoi abitanti è sempre stata una caratteristica distintiva della regione.