Maltempo in Sardegna: allerta arancione e temporali in arrivo

La protezione civile lancia un nuovo allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico.

Situazione attuale in Sardegna

La Sardegna si trova nuovamente a fare i conti con condizioni meteorologiche avverse. La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta arancione, segnalando una criticità moderata nelle aree già colpite da piogge torrenziali. Questo nuovo avviso è stato diramato a seguito di un’intensa ondata di maltempo che ha interessato l’isola, causando disagi e preoccupazioni tra la popolazione.

Previsioni meteorologiche

Dalle 14 di oggi e fino alle 18 di domani, lunedì 28 ottobre, sono previsti temporali intensi, accompagnati da un elevato rischio idrogeologico e idraulico, in particolare nelle zone dell’Iglesiente e del Campidano. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti e a seguire le indicazioni fornite dalla protezione civile.

Zone interessate e misure di sicurezza

Oltre all’allerta arancione, l’allerta scende a giallo per le aree di Montevecchio Pischinappiu e Flumendosa Flumineddu. Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione a eventuali comunicazioni ufficiali. È fondamentale che i cittadini siano preparati e adottino misure di sicurezza per proteggere se stessi e le proprie proprietà durante questo periodo di maltempo.