La situazione meteorologica in Calabria

Negli ultimi giorni, la Calabria ha affrontato una serie di eventi meteorologici estremi che hanno causato danni significativi in diverse aree della regione. Le forti piogge, accompagnate da venti intensi, hanno portato a inondazioni e frane, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture. La giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha convocato una riunione d’urgenza per affrontare la situazione e prendere decisioni immediate.

Richiesta di stato di emergenza

Durante la riunione, è stata deliberata la richiesta al governo centrale di dichiarare lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi metereologici. Questa misura è fondamentale per attivare risorse e supporto a livello nazionale, consentendo alla regione di affrontare le conseguenze delle calamità in modo più efficace. La giunta ha sottolineato l’urgenza della situazione, evidenziando come le comunità locali stiano affrontando gravi difficoltà a causa dei danni subiti.

Calamità naturale per le imprese agricole

Oltre alla richiesta di stato di emergenza, la giunta ha anche approvato una specifica delibera per chiedere al Ministero delle Risorse agricole alimentari e forestali il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le imprese agricole. Le aziende del settore agricolo sono state particolarmente colpite, con danni alle coltivazioni e alle strutture. Questo riconoscimento è cruciale per garantire un sostegno adeguato agli agricoltori, che si trovano ora a dover affrontare non solo le perdite economiche, ma anche la difficoltà di ripristinare le loro attività.