Maltempo in Sardegna: ricerca di un disperso a Monte Arcosu

Il nubifragio a Monte Arcosu

Un violento nubifragio ha colpito la zona di Monte Arcosu, un’importante oasi del Wwf nel sud della Sardegna, mettendo in difficoltà una comitiva di otto persone. La situazione si è rapidamente aggravata quando il gruppo, diretto a una cena da amici, ha tentato di attraversare un guado. La corrente ha trascinato uno dei veicoli fuori strada, lasciando un ragazzo disperso mentre gli altri membri del gruppo sono riusciti a mettersi in salvo.

Le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco sono stati immediatamente allertati e hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso. Grazie all’intervento degli elicotteri, gli altri membri della comitiva sono stati recuperati e messi in sicurezza. Tuttavia, la mancanza di uno dei ragazzi ha trasformato quella che sembrava una classica avventura con lieto fine in un dramma. Le squadre a terra e aeree continuano a cercare il disperso, mentre le condizioni meteorologiche rimangono avverse.

Le conseguenze del maltempo

Questo episodio mette in evidenza i rischi associati a condizioni meteorologiche estreme, specialmente in aree montuose e isolate come Monte Arcosu. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a prestare attenzione alle allerte meteo. La sicurezza deve sempre essere una priorità, soprattutto quando si intraprendono escursioni o attività all’aperto. La comunità è in attesa di notizie sul disperso, sperando in un esito positivo.