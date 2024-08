Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e tecnici delle strade al lavoro dopo le due frane che si sono verificate tra Friuli e Veneto a causa del maltempo della scorsa notte e che hanno causato l’interruzione di due strade.

Maltempo Friuli Veneto: due strade interrotte a causa delle frane

La viabilità tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia ha subito un duro colpo dal maltempo della scorsa notte.

Infatti, a causa delle intemperie due frane sono cadute su due importanti strade regionali, la 355 e la 465, rendendole impercorribili.

Impressionante la quantità di fango e detriti che hanno invaso la carreggiata della strada 355, a Sappada.

Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco di Forni Avoltri, Santo Stefano di Cadore e Udine, del Soccorso Alpino, oltre ai Tecnici di Fvg Strade, per verificare la portata dei danni e per escludere l’eventuale presenza di mezzi coinvolti o persone ferite, oltre che per ristabilire il collegamento viario.

Per fortuna, non si hanno notizie di feriti o coinvolti.

Tuttavia, l’unica via percorribile resta quella che passa per Forni di Sopra.

Interrotta la circolazione anche sulla strada regionale 465, con la caduta dei detriti che ha interessato la zona di Rio Bianco.

Il transito è stato bloccato sia da che per Pradibosco-Pian di Casa, Sauris e Cadore.

Maltempo Friuli Veneto: altro caso di danni in quest’estate torrida

Queste ultime due frane sono gli ultimi casi in ordine temporale causati dal maltempo.

In quest’estate torrida, carica di afa e temperature record, sono ormai diversi i danni causati dalle piogge al Nord Italia: dalle grandinate di Milano e Torino agli smottamenti a Lecco.

Un meteo instabile che continuerà ad alternare forti temporali a temperature molto elevate.