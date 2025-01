Un caso di maltrattamenti in famiglia porta alla richiesta di rinvio a giudizio per i genitori.

La denuncia che ha scosso una comunità

Una telefonata al numero 114, il servizio di emergenza per minori, ha dato il via a un’inchiesta che ha rivelato una realtà inquietante. Una ragazzina di 13 anni, dopo aver subito maltrattamenti da parte dei genitori, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. La sua voce, impaurita ma determinata, ha raccontato di un padre che, in seguito a litigi, le toglieva la connessione dati del cellulare come punizione. Questo episodio, però, è solo la punta dell’iceberg di una situazione ben più complessa e dolorosa.

Un contesto familiare difficile

Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Trani, la giovane viveva in un ambiente familiare caratterizzato da conflitti continui e mancanza di dialogo. La ragazzina ha descritto un contesto in cui le punizioni fisiche, come schiaffi e strattoni, erano all’ordine del giorno, e dove i brutti voti a scuola diventavano il pretesto per ulteriori maltrattamenti. La decisione del padre di limitare l’accesso ai social e al web, dopo un litigio, è stata solo una delle tante condotte abusive che i genitori avrebbero messo in atto nei suoi confronti.

Il ruolo delle autorità e la risposta della comunità

La segnalazione della giovane ha attivato una serie di interventi da parte delle autorità competenti. Assistenti sociali, carabinieri e specialisti di Neuropsichiatria infantile sono stati coinvolti per valutare la situazione. Gli accertamenti hanno rivelato una forte dipendenza della ragazza dal cellulare, utilizzato per ore ogni giorno, che ha influito negativamente sul suo rendimento scolastico. La Procura ha quindi deciso di chiedere il rinvio a giudizio dei genitori, accusati di maltrattamenti aggravati in danno di minore. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla responsabilità genitoriale e sull’importanza di ascoltare le voci dei più giovani, spesso silenziose ma cariche di dolore.