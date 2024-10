Dopo i momenti di alta tensione vissuti ieri sera a Cagliari, sono iniziate le segnalazioni da parte delle autorità competenti. Durante la manifestazione contro il Ddl sicurezza e a favore della Palestina, le forze di polizia hanno iniziato a esaminare i filmati dell’evento. Gli organizzatori avevano ricevuto solo il permesso di effettuare un sit-in statico in piazza Garibaldi, non autorizzando quindi una marcia. Tuttavia, intorno alle 18, i partecipanti hanno deciso di muoversi comunque per le vie della città. Si sono così verificati contatti tra le forze dell’ordine e i manifestanti: nonostante i tentativi di blocco, si è lavorato per prevenire situazioni di conflitto. Dal comando della polizia fanno sapere che non ci sono stati utilizzi di manganelli da parte degli agenti.

Adesso, gli investigatori stanno cercando di identificare coloro che hanno ignorato il divieto di lasciare la piazza Garibaldi. Tra i soggetti sotto esame, anche coloro che si sono presentati con bandiere di Hezbollah, i quali saranno denunziati. I manifestanti, dopo aver percorso le strade tra Villanova e San Benedetto, hanno infine concluso la loro protesta nel piazzale del mercato civico, senza ulteriori incidenti