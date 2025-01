Manifestazione a Milano contro il conflitto in Gaza

Un corteo per la pace e la giustizia

Questo pomeriggio, circa 500 persone hanno preso parte a una manifestazione a Milano, organizzata da associazioni palestinesi, centri sociali e studenti, per chiedere la fine del conflitto nella Striscia di Gaza. Il corteo, che ha avuto luogo nella periferia milanese, ha attraversato i quartieri Giambellino e Lorenteggio, partendo da piazza Tirana e ritornando dopo un paio d’ore di cammino. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di mobilitare le coscienze umane contro il genocidio e ogni forma di razzismo, antisemitismo e islamofobia.

Un messaggio di solidarietà e unità

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno lanciato slogan potenti, esprimendo la loro empatia e il loro desiderio di giustizia. “Mobilitiamo le nostre coscienze umane contro il genocidio”, hanno urlato, evidenziando la necessità di unire le forze per combattere le ingiustizie. Questo evento rappresenta il 66/mo corteo organizzato per chiedere la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, un tema che continua a suscitare forti emozioni e mobilitazioni in tutto il mondo.

Ordine pubblico e sicurezza

Nonostante la grande affluenza, la manifestazione si è svolta senza problemi di ordine pubblico. Le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione, garantendo la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento dell’evento. Questo è un segnale positivo, che dimostra come sia possibile esprimere le proprie opinioni e protestare pacificamente, senza ricorrere alla violenza. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca, elementi essenziali per costruire un futuro migliore.