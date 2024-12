Un corteo imponente contro il ddl sicurezza

Oltre 50mila manifestanti hanno preso parte a una grande manifestazione a Roma, organizzata dalla Rete no ddl sicurezza. L’evento, che ha visto la partecipazione di studenti, attivisti e cittadini, si è snodato per le vie della capitale, culminando in una concentrazione finale a piazza del Popolo. La protesta è stata indetta per esprimere il dissenso nei confronti di una legge che, secondo i manifestanti, limita le libertà civili e aumenta la repressione nei confronti delle manifestazioni pacifiche.

Tensioni e atti vandalici durante la manifestazione

Durante il corteo, si sono registrati momenti di tensione. Alcuni gruppi di studenti pro Pal hanno lanciato petardi contro una vetrina di un supermercato Carrefour, danneggiando il punto vendita. La scritta “assassini” è stata lasciata come un chiaro messaggio di protesta contro le politiche del governo. Questi atti di vandalismo hanno sollevato preoccupazioni tra i leader della manifestazione, che hanno cercato di mantenere il focus sulla natura pacifica dell’evento, distaccandosi da qualsiasi forma di violenza.

Le reazioni della politica e della società civile

Le reazioni alla manifestazione sono state diverse. Mentre molti cittadini hanno espresso solidarietà ai manifestanti, alcuni esponenti politici hanno condannato gli atti di vandalismo, sottolineando la necessità di un dialogo costruttivo. La questione del ddl sicurezza continua a dividere l’opinione pubblica, con molti che chiedono una revisione delle norme proposte. La manifestazione di oggi rappresenta solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno visto la partecipazione attiva della società civile contro leggi ritenute oppressive.