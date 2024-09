Manifestazione di anarchici fuori dal Tribunale di Torino.

Questa mattina a Torino, davanti al Palazzo di giustizia, si è radunato un gruppo di antagonisti e anarchici. Il motivo di tal raduno è stata l’inizio dell’udienza preliminare per 19 persone accusate di aver causato disordini il 6 marzo del 2023, durante una marcia a favore di Alfredo Cospito. A quel tempo, l’anarchico era in sciopero della fame per protestare contro la misura del 41 bis. Successivamente, nel pomeriggio, un’assemblea di attivisti ha tenuto una manifestazione vicino alla prigione ‘Lo Russo Cotugno’, in quello che hanno descritto come un “saluto” ai detenuti.