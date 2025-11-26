Manovra: Boschi, 'Camera non potrà intervenire su testo blindato, si umilia Parlamento'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Così si umilia il Parlamento. Anche sulla legge di bilancio ci troviamo di fronte a un monocameralismo di fatto”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, commenta in conferenza dei capigruppo il timing dei lavori parlamentari.

“La Camera non potrà intervenire, arriverà un testo già blindato dal Senato e ci resteranno solo pochi giorni per votarlo.

È uno strappo istituzionale grave, che calpesta le prerogative della Camera. Non si può trattare il Parlamento come un intralcio – avverte -. La manovra non è un atto notarile da ratificare senza discussione. È il cuore della politica economica del Paese. Ridurre la Camera a spettatrice indebolisce la nostra democrazia e non puo’ passare come se fosse normale solo perché ormai e’ la prassi a cui ci ha abituato Giorgia Meloni”.