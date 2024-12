Manovra: Boschi,'bene ok a Odg, ma per prevenzione servono risorse vere'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "È un bene che l'ordine del giorno sia stato approvato, ma mi sarei aspettata dal governo non solo un impegno, ma risorse vere. Sarebbe bastato approvare i nostri emendamenti alla manovra, ma a fronte di un bilancio dello Stato di miliardi non sono stati trovati 10 milioni per estendere lo screening mammario”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi dopo l’approvazione all'unanimità del suo ordine del giorno per impegnare il governo ad estendere lo screening mammografico per il tumore al seno su tutto il territorio nazionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. “Estendere l'età degli screening, secondo alcuni studi, potrebbe ridurre la mortalità del 20-30%, per questo mi aspetto un impegno serio e mi auguro che non resti una promessa scritta nell'acqua”, conclude.