Manovra: Cattaneo (FI), 'taglio Irpef a ceto medio fatto storico, mantenuta promessa'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Il taglio dell’Irpef per la classe media era atteso da 10, forse 15 anni. Di solito, in passato, si faceva l’opposto: quando si cercavano risorse, si finiva per gravare proprio sulla classe media. I numeri parlano chiaro: oggi il 14% dei contribuenti paga il 70% dell’Irpef in Italia, mentre circa la metà non versa nulla.

Per la prima volta, dunque, abbiamo alleggerito il peso fiscale su quel segmento che sostiene il Paese. È un fatto storico. Abbiamo tolto tasse a chi lavora e produce, e questo intervento beneficia comunque tutti i redditi, anche quelli più alti: il 2% dei redditi superiori riceve un vantaggio, mentre la media del risparmio annuo è di circa 400-500 euro. Si tratta di risorse significative, ma soprattutto di un segnale politico preciso". Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a SkyTg24 Economia.

"Questa è la quarta legge di bilancio – prosegue – consecutiva in cui riduciamo le tasse e semplifichiamo l’Irpef. Abbiamo mantenuto la parola data in campagna elettorale. Naturalmente, nella manovra ci sono anche molte altre misure: la rottamazione, gli interventi mirati per alcuni settori e categorie specifiche. E continueremo a lavorare in Parlamento, perché è lì che il nostro ruolo conta".

"Sulla partecipazione minima del 10% per accedere a determinate agevolazioni fiscali che riguarda il mondo finanziario, Forza Italia intende modificarlo. Vogliamo rendere queste norme più eque e, allo stesso tempo, continuare a lavorare per ridurre le tasse sulla prima casa, che non ci sono mai piaciuto", conclude.