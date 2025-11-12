Manovra: centrodestra, 'no taglio ai Comuni, Schlein marziana'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Che nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri non ci siano nuovi tagli per i Comuni lo afferma anche il presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi. Soltanto la segretaria del Pd, Elly Schlein, sembra non essersene accorta: forse dovremmo riscriverglielo in tedesco, così da facilitarle la comprensione".

Così i responsabili enti locali del centrodestra Pierluigi Biondi di Fratelli d’Italia, Maurizio Gasparri di Forza Italia, Stefano Locatelli di Lega, Mariastella Gelmini di Noi Moderati e Antonio De Poli dell'Udc, a margine dell’assemblea nazionale Anci che si è aperta oggi a Bologna.

"Quando parla di 'tagli per dieci miliardi negli anni precedenti' – proseguono – dimentica che si tratta di scelte operate dai governi di cui il Pd è stato parte integrante. Per il 2026, infatti, nessun nuovo sacrificio è richiesto agli enti locali. Le parole della premier Meloni, dunque, sono ineccepibili e inattaccabili. La legge di bilancio introduce, piuttosto, risorse aggiuntive e misure di sostegno concrete: incremento fino a 250 milioni di euro del fondo per i minori affidati a seguito di sentenze dell’autorità giudiziaria; consolidamento del fondo da 60 milioni per i centri estivi; ampliamento a 112 milioni del fondo perequativo verticale; nuove norme di flessibilità sul fondo crediti di dubbia esigibilità. Arrivano risorse fresche che alimenteranno direttamente la spesa corrente degli enti locali, sostenendo i servizi ai cittadini".

"In questa manovra ci sono norme di flessibilità finanziaria e di rafforzamento dei fondi, esattamente come dichiarato dalla premier Meloni, che migliorano la situazione rispetto allo scorso anno sul versante della spesa corrente. Un fatto, ribadiamo, riconosciuto dallo stesso presidente dell’Anci. La Schlein ignora o finge di ignorare questi dati, confermandosi una marziana rispetto alle reali esigenze dei territori. Non a caso la stragrande maggioranza dei sindaci del suo partito, consapevoli di tale inadeguatezza, non l’hanno sostenuta neppure al congresso", concludono.