Manovra: Fratoianni, 'da Meloni e soci scelte immorali'

Roma, 1 nov (Adnkronos) – "Meloni e soci ci stanno trascinando ogni giorno di più in una economia di guerra e la legge di bilancio su questo parla chiaro: al Servizio Sanitario Nazionale vanno pochi spiccioli e del tutto insufficienti, ma contemporaneamente sprecano 40 miliardi di euro per le armi, nei prossimi 3 anni. Meloni può sbraitare quanto vuole sul divano di Vespa, ma questi sono i fatti". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, di Avs.

"Certo è davvero incredibile: questa destra moralista – prosegue il leader di SI – è sempre pronta a dire ai cittadini cosa sia giusto o non giusto fare, se è giusto fumare una canna o no, se è morale amare una persona dello stesso sesso o no. Ma ritiene evidentemente giusto mettere un sacco di soldi sulle armi, mentre ci sono milioni di italiani che non hanno accesso alle cure e altri milioni che devono mettere soldi di tasca propria pur di curarsi. E tutto a causa dei continui tagli. Questo sì – conclude Fratoianni – è davvero immorale".