Manovra: Fratoianni, 'dubito governo chieda qualcosa a enormi profitti'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Intanto vediamo cosa ci sarà scritto nella legge di bilancio dopo questo consiglio dei ministri, ma soprattutto vedremo come sarà da qui a dicembre la manovra perché sono un po’ di anni che funziona in questo modo: il governo Meloni manda ...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Intanto vediamo cosa ci sarà scritto nella legge di bilancio dopo questo consiglio dei ministri, ma soprattutto vedremo come sarà da qui a dicembre la manovra perché sono un po’ di anni che funziona in questo modo: il governo Meloni manda il documento di programmazione a Bruxelles il 15 ottobre, poi però la manovra cambia completamente.

È successo così in tutti gli anni che abbiamo alle spalle: fino all’ultimo giorno utile non sai che cosa c’è dentro poi mettono la fiducia e la chiudono lì". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervistato a Sky Live in Roma su Skytg24.

"Se volessero chiedere un po’ di soldi – prosegue il leader di SI – a chi ha sviluppato enormi profitti in questi anni, sarebbe una bella novità, ma ho grandi dubbi che sarà così. Anche nei momenti di crisi più profonda che il nostro Paese ha passato non si dice mai che la crisi ha colpito e colpisce gli italiani mica tutti nello stesso modo : ci sono tante persone, la maggioranza, che ne hanno subito pesantemente le conseguenze, ma ci sono delle minoranze elitarie che hanno accumulato gigantesche fortune".

"Noi di Avs diciamo che di fronte a questa situazione di crescente diseguaglianza se c’è qualcuno che detiene centinaia di milioni o miliardi di euro, non lo riduco certo in povertà se gli chiedo qualcosina. Peraltro lo dice la nostra Costituzione – conclude Fratoianni – quando si parla della progressività: chi ha di più deve contribuire di più all’interesse generale per rafforzare la sanità pubblica, l’istruzione pubblica. O per aumentare i salari, perché oggi gli stipendi degli italiani sono la vera emergenza di questo Paese, a cui la destra non dà risposte".