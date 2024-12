Manovra: Lega, 'emendamento per deroga su blocco turn over per Forze ordine'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Un emendamento alla legge di bilancio per fare in modo che ci sia una deroga sul blocco del turn over per le forze di polizia. Il testo è stato presentato dalla Lega in una conferenza stampa nella Sala Salvadori del palazzo dei gruppi di Montecitorio. ''N...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Un emendamento alla legge di bilancio per fare in modo che ci sia una deroga sul blocco del turn over per le forze di polizia. Il testo è stato presentato dalla Lega in una conferenza stampa nella Sala Salvadori del palazzo dei gruppi di Montecitorio. ''Noi vogliamo fare in modo -ha spiegato il capogruppo alla Camera del Carroccio, Riccardo Molinari- che le forze di polizia possano assumere con la piena capacità occupazionale. Questo è importante anche perchè due leggi di bilancio fa la Lega ha reperito un miliardo di euro, ovvero 100 milioni di euro in più all'anno per dieci anni, per implementare le assunzioni nel corpo di polizia dopo anni in cui gli organici sono stati ridotti. E quindi, avendo risorse per assumere più agenti, sarebbe una fortissima contraddizione bloccare addirittura il turn over''.

''Oggi -ha detto Molinari-presentiamo un'altra proposta emendativa alla manovra che nel tavolo di concertazione tra gruppi parlamentari e governo dovrebbe trovare soddisfazione e riguarda un tema che ci sta particolarmente a cuore. Ora stiamo cercando di capire come il governo intende recepire questa nostra istanza, l'impegno comunque dell'esecutivo c'è''. Secondo il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, ''si conferma l'impegno e la determinazione del governo di poter tornare al ripristino del turnover al 100%. Sul tema della sicurezza c'è comunità d'intenti all'interno della coalizione di governo''.