Manovra: Mauri, 'Lega fa gioco delle tre carte sulle spalle Forze Ordine'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Ormai siamo oltre il limite del ridicolo. In una conferenza stampa la Lega, alla presenza di un suo esponente di Governo, presenta un emendamento per non tagliare il turn over per le Forze dell'Ordine. Chiedendo che il Governo lo accolga. Peccato però che il taglio del 25% delle assunzioni degli agenti di Polizia per il turn over l'abbia previsto il Governo nella legge di Bilancio. E in particolare l'ha messo proprio il ministro dell'Economia Giorgetti, leghista della prima ora! Cioè prima tolgono i soldi alla sicurezza con una mano e poi fanno la propaganda per dire che li vogliono rimettere con l'altra mano. Il peggior tipo di gioco delle tre carte, fatto sulle spalle delle Forze dell'Ordine. Veramente incredibile e da irresponsabili verso le italiane e gli italiani". Lo afferma Matteo Mauri, responsabile Sicurezza del Partito democratico.

"Questa -aggiunge- è l'ennesima dimostrazione che la destra finge di avere a cuore la Polizia a favore di telecamere, ma poi fa esattamente il contrario. Come risulta chiaro anche vedendo le scarsissime risorse previste per il rinnovo del contratto di lavoro, che non pareggiano nemmeno l'inflazione di questi ultimi anni".