Manovra: Romani (FdI), 'governo riduce tasse ceto medio, sinistra ha abdicato suo ruolo'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Il dibattito sulla riduzione del carico fiscale prevista nella manovra di bilancio del governo sta mettendo sempre più in luce, nonostante e forse proprio grazie alle polemiche dell’opposizione, un punto fondamentale del programma della maggioranza di governo, e cioè la riduzione delle tasse sia per le fasce sociali meno abbienti che per quella che viene definita come il 'ceto medio', cuore pulsante dell’economia del nostro Paese".

Così il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani.

"Anche oggi il viceministro dell’economia Maurizio Leo, ha rivelato in modo efficace e convincente che il governo sta perseguendo una strategia che, passo dopo passo, sta portando un beneficio significativo alle persone che in questi anni hanno sopportato il carico più pesante dell’aumento dell’inflazione e della diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie. Un compito che spetterebbe, in teoria, anche alla sinistra, che però paradossalmente abdica a questo ruolo, preferendo affidarsi alle polemiche che non hanno un fondamento reale", conclude.