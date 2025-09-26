Marche: Ricci, 'riconosceremo Stato Palestina, da Acquaroli neanche una parola su Gaza'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Il Presidente uscente, Acquaroli, è riuscito a non dire neanche una parola sulla tragedia di Gaza anzi ha detto che lui si occupa di altro, come se occuparsi di bambini, civili, giornalisti e donne trucidate, non sia per noi un valore fondamentale, per quest...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Il Presidente uscente, Acquaroli, è riuscito a non dire neanche una parola sulla tragedia di Gaza anzi ha detto che lui si occupa di altro, come se occuparsi di bambini, civili, giornalisti e donne trucidate, non sia per noi un valore fondamentale, per questo dobbiamo far prevalere il cambiamento nelle Marche”.

Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla Presidenza della Regione Marche, questa mattina, dalla stazione di San Benedetto del Tronto, prima tappa di partenza dell’iniziativa da lui promossa che porta il nome di ‘Un treno per Gaza’, che lo vedrà attraversare tutte le Marche in treno, per mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese.

“Noi non ci gireremo dall'altra parte rispetto ai drammi della nostra era, non vogliamo girarci dall'altra parte rispetto al massacro palestinese. – dichiara Ricci – Per questo sin da subito abbiamo detto davanti a tutti che, il primo consiglio regionale, noi riconosceremo come Regione Marche lo Stato di Palestina, perché vogliamo esprimere tutta la nostra contrarietà istituzionale ai crimini di Netanyahu e al massacro quotidiano di civili anche nel momento di massimo bisogno, quando vanno a cercare acqua e cibo. Lo faremo anche per spingere il nostro Paese a fare la stessa cosa. – aggiunge – Estenderemo anche il gemellaggio di Pesaro con Rafah a tutta la regione, perché vogliamo mettere in condizioni i marchigiani, nelle prossime settimane, di aiutare concretamente quella popolazione martoriata, con medicinali, cibo, acqua e tutto ciò che serve per aiutarli. – conclude – Questo viaggio in treno è dedicato anche a quelle donne e a quegli uomini straordinari che in questi giorni sono con la Global Sumud Flotilla, che si stanno sostituendo a ciò che dovrebbero fare l’Italia e l’Europa”.