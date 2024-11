Margaret Spada, originaria della provincia di Siracusa, era arrivata a Roma il 4 novembre con il fidanzato per sottoporsi al tanto desiderato intervento di rinoplastica. Tuttavia, dopo la somministrazione dell’anestesia sarebbe entrata in coma e, tre giorni dopo, è deceduta.

“Si è sentita male poco dopo essersi seduta sulla poltrona dell’intervento”, dichiara il giovane al Corriere della Sera. Poi, aggiunge:

Salvatore Sferrazzo ha subito avvertito che qualcosa non andava e ha iniziato a filmare con il suo cellulare. Le immagini, ora in possesso della Procura, potrebbero rivelare dettagli cruciali sugli ultimi istanti di vita della ragazza.

I due giovani stavano insieme da 9 anni, si sarebbero sposati, dopo una proposta da favola davanti al castello di Disneyland Paris, un sogno che, purtroppo, non potrà più diventare realtà.

“Non dimenticherò mai il giorno in cui si siamo incontrati per la prima volta, non ero consapevole di quanto tu avresti significato per me“, ha scritto il fidanzato sul suo social.