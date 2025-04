Il caso dell’omicidio di Ilaria Sula continua a far discutere e a riempire le pagine di cronaca. Al centro delle indagini non c’è solo Mark Antony Samson, il 23enne accusato di aver accoltellato Ilaria Sula a Roma, ma anche sua mamma, Nors Man Lapaz. Durante l’interrogatorio del 7 aprile, la donna ha rilasciato dichiarazioni inedite che potrebbero aprire nuovi scenari sull’inchiesta.

Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson indagata

Fabrizio Gallo, legale di Mark Samson, ha confermato che la madre del 23enne è ufficialmente indagata per concorso nell’occultamento di cadavere. Nel corso di un lungo interrogatorio durato circa quattro ore, la donna avrebbe fornito una dettagliata ricostruzione delle sue azioni, cercando di chiarire il proprio ruolo nei fatti.

L’avvocato ha inoltre specificato che il padre di Samson non verrà ascoltato dagli inquirenti, in quanto al momento dell’omicidio non si trovava in casa e rientrava solo la sera. Diversa, invece, la posizione della madre, che sarebbe stata presente nell’abitazione durante l’accaduto e ora al centro delle indagini.

La sua figura era già oggetto di attenzione da parte degli investigatori, che ipotizzavano un suo possibile coinvolgimento nella fase successiva al delitto. Si sospettava infatti che, dopo aver udito le urla provenienti dalla stanza, Nors Man Lapaz fosse entrata trovando Ilaria ormai priva di vita e avesse poi aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine.

Dopo circa quattro ore di interrogatorio, è arrivata la svolta: la donna ha ammesso di aver contribuito a cancellare le tracce del delitto, riferendo di aver aiutato il figlio a pulire le macchie di sangue nella stanza.

Mark Samson, le parole della mamma al pm svelano nuovi retroscena

Oggi sono emersi i primi particolari delle dichiarazioni rese dalla madre di Mark Antony Samson durante l’interrogatorio avvenuto il 7 aprile in Questura. La donna, coinvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Ilaria Sula, ha ricostruito i drammatici momenti successivi alla morte della giovane, offrendo una versione dei fatti che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini.

Secondo i pm della Procura di Roma, la donna avrebbe avuto un ruolo “attivo” nell’aiutare il figlio a ripulire la stanza dopo l’aggressione mortale. Il corpo di Ilaria Sula è stato poi messo in una valigia e gettato in un dirupo vicino a Capranica Prenestina. La madre di Samson ha raccontato agli inquirenti di aver sentito i due discutere quella mattina, notando che parlavano ad alta voce, un comportamento insolito per loro, che di solito sono molto riservati.

“Mi ha aperto la porta, la faccia di Mark non era la sua. Lui era rosso, tremava forte, da far paura, lui mi ha detto ‘non ho dormito, non ho mangiato…’. Lo diceva come fosse un demonio, ho avuto paura che facesse del male anche a me. Gli ho detto ‘calmati’ e lui tremava e mi ha detto ‘mamma…mamma!!'”.

Con queste dichiarazioni, Nors Man Lapaz, attualmente indagata per concorso nell’occultamento del cadavere, ha ricostruito i fatti accaduti lo scorso 26 marzo all’interno dell’abitazione di via Homs, situata nel quartiere Africano di Roma.

Secondo quanto ricostruito dalla donna durante l’interrogatorio, sarebbe stato Mark Samson a raggiungerla nella sua stanza per chiederle se avessero una valigia di grandi dimensioni. Lei gli avrebbe indicato dove trovarla, e il giovane l’avrebbe subito presa. Successivamente, la madre si sarebbe spostata in cucina, dove anche il figlio l’avrebbe raggiunta per prendere una busta.

Davanti agli inquirenti, la donna ha inoltre riferito che, in un momento di tensione, il figlio le avrebbe chiesto un abbraccio, che lei gli avrebbe dato. Infine, avrebbe aggiunto che Mark non aveva intenzione di avvisare il padre dell’accaduto.

Infine, avrebbe sottolineato di non essere entrata in stanza ma avrebbe aggiunto di “aver visto una donna con la faccia a terra (Ilaria Sula). Gli ho detto ‘amore cosa hai fatto? E lui in filippino mi ha detto ‘se non lo facevo io ammazzavano me‘ come a voler dire che se non moriva lei sarebbe morto lui”.