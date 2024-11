Una bambina di 18 mesi è morta in ospedale a Massa Carrara. La piccola era stata appena dimessa, prima di essere nuovamente ricoverata con urgenza e infine perdere la vita.

Le dimissioni e il nuovo ricovero

La bambina era stata portata una prima volta all’ospedale Le Scotte di Siena dai genitori perché stava male. Dopo un primo accesso e alcuni accertamenti è stata dimessa. Poche ore dopo il ritorno a casa però la piccola stava nuovamente male e i genitori l’hanno riportata alle Scotte, dove sarebbe rimasta ricoverata per alcuni giorni venendo poi trasferita d’urgenza all’ospedale di Massa. E proprio all’ospedale di Massa Carrara la bambina è morta. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia, che avverrà il 18 novembre. Nel frattempo sono state acquisite le cartelle cliniche relative al caso.

I genitori vogliono la verità

I genitori della bambina, naturalmente disperati e confusi, vogliono ora capire cosa sia successo. Per questa ragione si sono rivolti a un legale, Vincenzo Bonomei che ha rilasciato una breve dichiarazione: “I genitori sono disperati e piegati dal dolore per una perdita così grave, ma c’è da parte loro la ferma volontà di capire perché è morta la figlia. Di cercare la verità. In questa fase delicata non posso proprio aggiungere altro.”